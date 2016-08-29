"Круглосуточно слышишь крики и маты": Умеров рассказал о своем заточении в психбольнице

Об этом Умеров рассказал в интервью изданию "Крым. Реалии".

По его словам, в клинике самая большая проблема с соблюдением норм гигиены.

"Ужасный туалет, ужасный душ. Зайти туда практически невозможно. Мне разрешают пользоваться служебным, там условия не намного лучше, но хотя бы без зрителей", - отметил Умеров.

Он отметил, что если нормального человека поместить в такие условия, то он через некоторое время уподоблится тем, рядом с кем он находится.

"В палате нет дверей, круглосуточно слышишь и видишь все крики, маты, описался-обкакался, поссорились, еще что-то. Находиться в этих условиях нормальному человеку не очень комфортно", - рассказал Умеров.

В то же время он добавил, что к медперсоналу у него нет претензий. Заместитель председателя Меджлиса также отметил, что какого-то "специального заказа" в отношении него не чувствуется.

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"Из разговоров с врачами я не почувствовал, что есть какой-то специальный заказ. Их, видимо, тоже устраивает любой вариант, потому что если я болен - нужно закрывать уголовное дело и дискредитировать меня и структуру, которую я представляю, то есть Меджлис. А если я здоров, то уголовное дело будет продолжаться, и его доведут до суда и приговора", - сказал он

В понедельник Умерова не выпустили из психиатрической больницы.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Умерова в Бахчисарае 12 мая. Так называемый «прокурор Республики Крым» Наталья Поклонская сообщила, что в отношении Умерова возбуждено уголовное дело как «члена экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа».

«В марте 2016 г. гражданин Умеров, находясь на территории Украины, выступал в прямом эфире украинского телеканала АТR, где публично призывал к нарушению территориальной целостности РФ. Затем выступление Умерова было размещено в сети Интернет», - заявила Поклонская.

11 августа так называемый «суд» в Симферополе удовлетворил ходатайство следователя доставить Умерова в психиатрический стационар для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Во время судебного заседания ему стало плохо, и «скорая» забрала его в больницу. 16 августа сотрудники ФСБ России вывезли Умерова из больницы в психдиспансер для проведения психиатрической экспертизы.