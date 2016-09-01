Праздник первого звонка среди руин: в прифронтовой Красногоровке ученики вернулись в школу (фоторепортаж)
15:04, 01 сентября 2016Общество
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В прифронтовой Красногоровке (Донецкая область) сегодня отпраздновали Первый звонок.
Прифронтовой 1 сентября / Фото 24tv.ua
Как сообщает "24 канал", в целом праздник прошел в четырех школах, но работать будут только две - остальные слишком сильно разрушены войной.
Всего в городе в этом году идут учиться около 1500 учеников, тогда как годом ранее их было 900.
Как сообщал УНИАН, ранее в АП отчитались, что День знаний в прифронтовой зоне в 2016 году прошел без угрозы для жизни школьников.
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