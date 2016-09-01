Праздник первого звонка среди руин: в прифронтовой Красногоровке ученики вернулись в школу (фоторепортаж)

Как сообщает "24 канал", в целом праздник прошел в четырех школах, но работать будут только две - остальные слишком сильно разрушены войной.

Всего в городе в этом году идут учиться около 1500 учеников, тогда как годом ранее их было 900.

Как сообщал УНИАН, ранее в АП отчитались, что День знаний в прифронтовой зоне в 2016 году прошел без угрозы для жизни школьников.