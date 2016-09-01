Раньше сядешь - раньше выйдешь: лучшие шутки по случаю 1 сентября (фото)

12:22, 01 сентября 2016
Общество
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Традиционно 1 сентября школьники начинают новый учебный год с торжественных мероприятий в своих школах.

Соцмережі

Впрочем, для большинства учеников День знаний не является таким уж праздником, ведь это означает конец каникул и отдыха.

Мы сделали подборку демотиваторов о "радости" школьников на 1 сентября.

А вот это уже классика!

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