Украина получила 2,5 миллиона доз противотуберкулезной вакцины БЦЖ - Минздрав

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

По ее словам, в течение 5 дней вакцина будет доставлена в регионы, дальше местные власти распределит их между больницами.

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"Эта партия доставлена в Украину на прошлой неделе по запросу Минздрава в рамках соглашения с международными организациями о закупке лекарств. ЮНИСЕФ уже приобрел для Украины много вакцин. До конца сентября все вакцины, заказанные в 2015 году, будут стопроцентно доставлены в страну", - сказала Супрун.

Она проинформировала, что данная вакцина лицензирована в Украине и имеет переквалификацию Всемирной организации здравоохранения (то есть соответствует допустимым стандартам качества, безопасности и эффективности – УНИАН).

"Вакцина канадского происхождения произведена в Болгарии. Мы имеем на складах Минздрава. Готовим приказ о распределении регионам. Поставка вакцин БЦЖ создаст условия для реализации полноценной рутинной иммунизации сроком на 6 месяцев. В сентябре мы будем заказывать международным организациям вакцины на 2016 год. Мы будем сотрудничать с ООН и ЮНИСЕФ и в дальнейшем по закупкам вакцин и лекарств", - сказала глава Минздрава.

Ссылаясь на данные ВОЗ, Супрун заявила, что Украина имеет самый низкий уровень иммунизации в Европе и один из самых низких в мире.

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"До сих пор не закрыта кампания против полиомиелита, в этом месяце было два случая столбняка у детей. Я обращаюсь к родителям и медикам не медлить с вакцинацией. Украине критически важно поднять уровень вакцинации до европейского уровня", - подчеркнула Супрун.

Как сообщал УНИАН, Супрун ранее отмечала, что в Украине в этом году вакцинировано против туберкулеза только 11,5% детей. По ее словам, в Минздраве подготовили письма к президенту и секретарю СНБО с требованием провести заседание по вопросам иммунопрофилактики как важной составляющей политики национальной безопасности.