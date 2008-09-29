Крымские татары требуют от СБУ проверить казачьи организации

Меджлис крымских татар требует от украинских спецслужб проверить деятельность некоторых казачьих организаций полуострова.

Как передает корреспондент УНИАН, поводом для просьбы послужил недавний инцидент в крымском поселке Зуя (Белогорский район), о котором сегодня на пресс-конференции в Симферополе рассказал первый заместитель председателя Меджлиса Рефат ЧУБАРОВ.

По его словам, представители «Великого братства казачьих войск» в эту субботу, 27 сентября, попытались незаконно установить там большой неосвященный крест. На место событий выехали мусульмане, представители правоохранительных органов и руководства района. Выяснилось, что разрешительных документов на установку креста не было. В итоге, в том числе и по требованию мусульман, - сооружение было разобрано. «Сооружение было разобрано, все его элементы – вывезены», - сказал Р.ЧУБАРОВ.

Меджлис считает установку креста провокацией. «Попытка установки этого сооружения была явной провокацией, исполняемая по некоей задумке и имеющая цель дестабилизировать ситуацию Крыму», – добавил Р.ЧУБАРОВ.

В этой связи он считает, что спецслужбы Украины «должны немедленно заняться» казаками, которые устанавливали это сооружение. «Поскольку в Крыму, как нам представляется, такие провокации будут учащаться», - подчеркнул первый заместитель председателя Меджлиса крымских татар.

В комментарии УНИАН пресс-офицер Координационного совета казаков Крыма Юрий ПЕРШИКОВ сообщил, что крест действительно был установлен незаконно. Правда, уверяет он, инициатором установки была местная община. «Казачество как таковое - ни Крымский казачий союз, ни Совет атаманов Крыма - в этом процессе не участвовало, это была инициатива местной общины», - сказал Ю.ПЕРШИКОВ.

При этом он отметил, что «Великое братство казачьих войск», о котором говорил Р.ЧУБАРОВ, - это «мертвая организация». «Она где-то формально существует в России, но по большому счету ее нет. Есть (в Крыму – УНИАН) несколько ряженых товарищей, которые себя называют представителями этого братства», - сказал Ю.ПЕРШИКОВ.

При этом пресс-офицер Координационного совета казаков Крыма выразил недоумение в связи «с политикой двойных стандартов». «Все мечети вокруг Симферополя, которые будут строиться, они строятся без разрешения – это все самозахваты. Тем не менее, ни один кирпич милиция еще не вытащила оттуда. Всегда нам говорят, что нужны для этого судебные решения. Здесь же – так просто разобрали крест, который, да, стоял незаконно. Его сняли, его срезали без всяких решений суда. То есть почему-то православные святыни, пусть даже неосвященные, можно снимать, а мусульманские – нельзя», - заявил Ю.ПЕРШИКОВ.

Он также сказал, что Меджлис – это «незарегистрированная, незаконная организация». «Кто там что просит (спецслужбы – УНИАН) – это их личная точка зрения», - подчеркнул Ю.ПЕРШИКОВ.