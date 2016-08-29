Суд арестовал главу Липовецкой РГА Винницкой области, задержанного на взятке в $4 тысячи

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

«Следственным отделом прокуратуры Винницкой области проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту вымогательства и получения председателем Липовецкой райгосадминистрации у частного предпринимателя неправомерной денежного вознаграждения в размере 3,9 тысячи долларов США за содействие в выделении земельного участка площадью 26 гектаров», - сказано в сообщении.

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Чиновнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, он взят под стражу с возможностью внесения залога в размере 435 тысяч гривень.

За совершенное уголовное правонарушение ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как сообщал УНИАН, Демихин был задержан 26 августа.