Главу Липовецкой РГА Винницкой области задержали при получении $4 тысяч взятки
15:46, 26 августа 2016Общество
734 0
В Винницкой области задержан председатель Липовецкой районной государственной администрации во время получения 4 тысяч долларов неправомерной выгоды.
Главу Липовецкой РГА задержали на взятке / Иллюстрация УНИАН
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области, подозреваемого задержали сегодня утром.
В ведомстве пояснили, что чиновник требовал и получил у частного предпринимателя неправомерную выгоду в размере 3,9 тысячи долларов за содействие в выделении земельного участка площадью 26 га.
Читайте такжеВ Ивано-Франковской области сельские чиновники получили 470 тысяч гривен за 0,2 га земли
В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия для полного, всестороннего и объективного установления обстоятельств происшествия.
Согласно данным сайта Липовецкой райадминистрации, ее возглавляет Иван Демихин.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter