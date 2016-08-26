Главу Липовецкой РГА Винницкой области задержали при получении $4 тысяч взятки

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области, подозреваемого задержали сегодня утром.

В ведомстве пояснили, что чиновник требовал и получил у частного предпринимателя неправомерную выгоду в размере 3,9 тысячи долларов за содействие в выделении земельного участка площадью 26 га.

Читайте такжеВ Ивано-Франковской области сельские чиновники получили 470 тысяч гривен за 0,2 га земли

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия для полного, всестороннего и объективного установления обстоятельств происшествия.

Согласно данным сайта Липовецкой райадминистрации, ее возглавляет Иван Демихин.