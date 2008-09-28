В Полтавской области открыли музей свадьбы

В Полтавской области в селе Большие Будища (Диканьский район) открыли музей свадьбы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил представитель Диканьской райгосадминистрации.

По его словам, среди экспонатов музея – украинские свадебные платья и другие атрибуты свадебного действа, а также музыка и тексты обрядовых песен, связанных со свадьбой. «Экспонаты собирались на протяжении пяти лет. Помогали в создании музея и местные жители. Например, самое старое свадебное платье в музее – 1926 года, его нам презентовал один из жителей села», – отметил представитель РГА.

Во время торжественного открытия музея в нем была проведена свадебная церемония согласно с народными традициями и обрядами.