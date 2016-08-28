В Сети опубликовали видео пролета Су-25 в метре над землей на Луцком аэродроме
22:46, 28 августа 2016Общество
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Военные сняли видео отработки штурмовиком Су-25 полетов на сверхнизкой высоте над Луцким военным аэродромом.
Штурмовик Су-25 летит на сверхнизкой высоте / скриншот видео
Соответствующая видеозапись опубликована на Youtube.
В частности, согласно показаниям специальной измерительной аппаратуры, штурмовик Су-25 прошел над поверхностью земли над территорией Луцкого аэродрома всего на высоте 0,97 метра в самой низкой точке и около 1,5 метров в целом.
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