С Украины депортировали грузинского вора в законе Гочу

В результате спецоперации работников Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины и УБОП ГУМВД Украины в Киеве 3 апреля в столице был задержан гражданин Грузии Фридом СУЛАКВЕЛИДЗЕ, известный в уголовном мире как «вор в законе» на кличке Гоча.

Как сообщили УНИАН. В пресс-службе ГУБОП МВД Украины, вчера отдел гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц Голосеевского РУ ГУМВД Украины в Киеве принял решение о депортации в Грузии Ф.СУЛАКВЕЛИДЗЕ и о запрете ему въезда в Украине на 5 лет.

Сегодня утром работники спецподразделения БОП выдворили Ф.СУЛАКВЕЛИДЗЕ с территории Украины: рейсовым самолетом «Киев-Тбилиси» его отправили в Грузию. Там его уже встречали грузинские стражи порядка - в действующем антикриминальном законодательстве Грузии имеется норма, предусматривающая строгое наказание за «воровство в законе». Для лиц этой категории создана специальная тюрьма.

Уроженец г. Зестафони Ф.СУЛАКВЕЛИДЗЕ ранее уже был трижды судим в Грузии. В общей сложности за заключении он находился 14 лет. В тюрьме был «коронован» на «вора в законе».

По данным оперативников спецподразделения БОП, в Украине Гоча оказывал существенное негативное влияние на криминогенную ситуацию Одесской и Днепропетровской областях, а также в Киеве. По оперативной информации, Гоча планировал создать организованную преступную группировку для совершения особо тяжких преступлений, а также рейдерских захватов предприятий. Зафиксированы и попытки «вора в законе» распространить свое влияние на ряд бизнес структур.

Задержание и депортация особо опасного преступника была осуществлена в рамках реализации Протокола о сотрудничестве между МВД Украины и Грузии на 2008-2009 годы, подписанного 28 марта в Тбилиси министрами внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО и Иване МЕРАБИШВИЛИ.