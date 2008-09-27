Минтранс хочет строить третий киевский аэропорт

Министерству транспорта и связи осталось согласовать строительство аэропорта возле села Бугаевка Киевской области только с Министерством обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.

“Мы создаем рабочую группу, которая отработает ситуацию, связанную с тем, что там размещен военный аэродром “Васильков”. У меня есть уверенность, что мы убедим Минобороны в том, что эти два аэродрома могут эксплуатироваться без потерь. Я уверен, потому что этому проекту (строительство аэропорта в Бугаевке – УНИАН) 20 лет, тогда были просчитаны все варианты”, - сказал министр.

По словам министра, аэропорт в Бугаевке будет соединен железнодорожной веткой с Киевом.

“Определен проект строительства железной дороги сообщением Киев–“Борисполь”, это первая очередь, потом Киев–“Жуляны”, а затем Киев–Бугаевка. И таким образом соединим три аэропорта железнодорожным сообщением”, - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 26 августа И.ВИНСКИЙ заявил, что стоимость нового аэропорта в районе села Бугаевка Киевской области составит около 2,5 млрд. долл.

По словам министра, строительство аэропорта между селами Бугаевка и Ярославичи планировалось еще в советские времена. «Было распоряжение правительства по этому поводу, там земли выделены как резервные для этого аэропорта, их захватила незаконно местная власть и раздала на паи в нарушение законодательства, мы будем возвращать эту ситуацию», - сказал министр.

При этом министр отметил, что данный проект предлагается реализовать не за государственные средства, а за частные, при этом аэропорт будет передан в концессию.

«Я подал в Кабмин предложение об утверждении этого проекта как концессионного. Чтобы компания зашла и строила за собственные средства», - сказал он, добавив, что это должна быть компания, имеющая опыт в сфере управления аэропортами. «Как только будет решение правительства, мы сразу начнем процедуру, чтобы определить участника, который захочет взять эту концессию», - отметил он.

Напомним, И.ВИНСКИЙ предлагает правительству создать два новых аэропорта в Киевской области – международный пассажирский аэропорт в селе Бугаевка и международный грузовой в районе Белой Церкви.