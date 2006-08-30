В Ялте температура воды снизилась до 11,5°

Шквалистый ветер и ливни в Крыму привели к сгону дождевой воды и резкому понижению температуры воды в Черном море в районе Большой Ялты с 25-26° до 11,5°.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь мэра Ялты Татьяна АГАРКОВА.

По ее словам, власти оценивают понижение температуры воды в море в целом положительно, так как при температуре моря в 26° возникала опасность распространения инфекционных заболеваний, а после ее понижения такого риска почти не будет. По прогнозам, уже через 3-4 дня вода в море в районе Ялты прогреется до 20°. "За 3-4 дня вода прогреется, и это будет чистое море", -отметила пресс-секретарь мэра Ялты.

Специалисты агрометеостанции "Никитский сад" подтвердили корреспонденту УНИАН информацию Т.АГАРКОВОЙ. При этом они добавили, что температура воды в море снизилась не только в Ялте, но и в акватории других курортных регионов Крыма, однако не уточнили, на сколько именно градусов.

Кроме того, сотрудники агрометеостанции отметили, что температура воды в море в некоторых районах Большой Ялты уже повысилась до 14°.