Правозащитники посетили Кольченко, который уже четверо суток находится в ШИЗО

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила член общественной наблюдательной комиссии Российской Федерации Челябинской области Татьяна Щур.

"Сегодня мы его (Кольченка, - ред.) посетили в колонии. Сейчас он находится в штрафном изоляторе, уже 4 суток, за нарушения формы одежды", - отметила она.

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При этом Щур подчеркнула, что Кольченко на состояние здоровья не жалуется. "Он нормально себя чувствует. Мы оформили акт о состоянии здоровья и о моральном состоянии. Он сказал, что никакого давления ни со стороны персонала, ни стороны заключенных к нему не применяется", - сказала она.

В тоже время Щур подчеркнула, что Кольченко пребывает в информационном вакууме: ему два месяца не передавали писем, сделали это лишь накануне приезда правозащитников.

Также Щур сообщила, что к Кольченко все еще не пускают консула. "Консул получил ответ от федеральной службы исполнения наказаний Москвы, в котором говорилось, что это не в их компетенции, что это в компетенции начальника учреждения. Мы об этом тоже заявили, когда говорили с начальником колонии", - резюмировала она.

Как сообщал УНИАН, украинского режиссера Олена Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

25 августа 2015 года суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Сенцову и Кольченко. Их осудили к 20 и 10 годам заключения в колонии строгого режима соответственно.