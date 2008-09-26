Тимошенко: кредиторы Нафтогаза Украины удовлетворены состоянием НАК

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что кредиторы НАК «Нафтогаз Украины» удовлетворены состоянием, в котором на сегодняшний день находится компания.

Такой вывод премьер-министр сделала после встречи с инвесторами, которые являются кредиторами «Нафтогаза Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, 5 сентября на пресс-конференции она сказала: «Насколько я поняла, они абсолютно удовлетворены, как кредиторы НАК «Нафтогаза», отчетом украинского правительства (о состоянии компании - УНИАН)».

Премьер подчеркнула, что сегодня в ходе совещания инвесторам была доведена информация о том, что НАК «Нафтогаз Украины» выведена из состояния убыточной деятельности, компания за последний год не нарушила ни одного финансового обязательства, закачала в подземные хранилища 16,5 млрд. куб. м природного газа и полностью вернула себе внутренний рынок газа.

«Нафтогаз» выведен из риска банкротства и из риска потери газотранспортной системы», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что на сегодняшний день на внутреннем рынке газа «мы сами себе хозяева».

При этом премьер добавила, что какая именно компания будет поставлять газ в Украину в 2009 году, будет известно по окончании переговоров с Россией. «Кто будет поставлять (газ в Украину - УНИАН), это будет определять переговорный процесс (с Россией - УНИАН)», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября на пресс-конференции в Кабинете министров Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что предметом газовых переговоров между Украиной и Россией остается тема отказа от услуг посредников при поставках природного газа в Украину. “Одного посредника - “УкрГазЭнерго” - мы уже убрали, и теперь вопрос за “РосУкрЭнерго”. Я думаю, что мы также это сделаем на 2009 год”, - подчеркнула премьер-министр.