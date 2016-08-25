В райгосадминистрации Белой Церкви произошел взрыв (фото)

"25 августа в 04:05 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о том, что по улице Ярослава Мудрого на первом этаже райгосадминистрации произошел взрыв неизвестного взрывного устройства", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

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Как отмечается, по прибытию спасателей на место происшествия было установлено, что взрыв не вызвал последующего горения, однако были повреждены двери и окна служебных помещений здания. Также, осколками неизвестного взрывного устройства, изуродованны стены и потолок.

Погибших и пострадавших, к счастью, не обнаружено. Охранник, который находился на дежурстве, отделался лишь испугом. На месте работают уполномоченные органы, причины устанавливаются.