Сегодня будет объявлен город-хозяин "Евровидения-2017"

11:09, 25 августа 2016
Общество
1915 0

Сегодня будет объявлен победитель отбора города-хозяина песенного конкурса «Евровидение – 2017».

Фото wikimedia.org

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Читайте такжеДжамале подарили трехкомнатную квартиру в Киеве

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров поручил Государственному комитету телевидения и радиовещания совместно с Министерством финансов предусмотреть в проекте государственного бюджета Украины на 2017 год бюджетные назначения для проведения песенного конкурса Евровидение в размере не менее 15 млн евро. 27 июля на отдельном внеочередном заседании Кабинета министров Украины было принято решение о предоставлении государственных финансовых гарантий организаторам конкурса Евровидение.

Напомним, что финальный этап битвы городов за право проведения песенногоконкурса Евровидение-2017 состоялся еще 5 августа.

Согласно требованиям к городу-хозяину конкурса, объекты должны быть готовы к эксплуатации за несколько месяцев до начала события из-за большого количества репетиций.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter