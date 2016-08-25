Сегодня будет объявлен город-хозяин "Евровидения-2017"

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров поручил Государственному комитету телевидения и радиовещания совместно с Министерством финансов предусмотреть в проекте государственного бюджета Украины на 2017 год бюджетные назначения для проведения песенного конкурса Евровидение в размере не менее 15 млн евро. 27 июля на отдельном внеочередном заседании Кабинета министров Украины было принято решение о предоставлении государственных финансовых гарантий организаторам конкурса Евровидение.

Напомним, что финальный этап битвы городов за право проведения песенногоконкурса Евровидение-2017 состоялся еще 5 августа.

Согласно требованиям к городу-хозяину конкурса, объекты должны быть готовы к эксплуатации за несколько месяцев до начала события из-за большого количества репетиций.