За безопасность боеприпасов в Украине не отвечает никто

Власть должна определить орган, который бы координировал вопросы утилизации боеприпасов в стране в целом. Такое мнение в интервью УНИАН высказал руководитель исследовательских программ Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Сергей ЗГУРЕЦ, комментируя причины повторения взрывов на артиллерийской базе под Новобогдановкой.

«Новобогдановка является лишь частным и наиболее ярким примером этой проблемы», - сказал С.ЗГУРЕЦ. Он напомнил, что первые взрывы в Новобогдановке произошли в 2004 году, при этом из 3,8 тис. условных 20-тонных вагонов взорвалось 900.

По его словам, выделение первых сумм на ликвидацию последствий взрывов «спровоцировало желание различных группировок сесть за дележ этих денег».

«Возникли споры – одни говорили, что этим должны заниматься заводы Минобороны, другие – заводы Минпромполитики, третьи – спецекспортеры, четвертые предлагали создать специальную компанию, которая будет сама нанимать наиболее эффективных исполнителей», - сказал он.

«Формально – люди начали делить шкуру не убитого медведя, и получилось так, что из-за этих баталий прошло время, потом началась оранжевая революция...», - добавил он.

«Сегодня ситуация такая же как в 2004 году – есть боеприпасы, есть разрозненные мощности и заявления о том, что нужно эту проблему решать», - подчеркнул С.ЗГУРЕЦ, добавив, что никогда утилизация боеприпасов не решалась на государственном уровне.

Он убежден, что сейчас будут выделены бюджетные средства, и главная задача - чтобы этот вопрос не погряз на этапе споров между разными ведомствами.

С.ЗГУРЕЦ отметил, что первые признаки этого уже сесть – МЧС и Минобороны спорят, кто должен работать в Новобогдановке .

По его словам, де-юре именно МЧС должно заниматься разминированием, поскольку эта функция, согласно Закону Украины «Об обороне», именно этого ведомства - в ситуации, когда государство не ведет войну.

«Я думаю, что сейчас главная проблема в том, что после заявлений о том, что нужно выделить деньги и решить проблему, начинается большая черная дыра – возникает вопрос: кто будет заниматься утилизацией, какие именно предприятия, кто будет отвечать за эту деятельность, как будут распределяться неликвидные и опасные боеприпасы между имеющими мощностями, кто будет реальным интегратором и координатором этих робот», - сказал он.

«Сегодня Минобороны заниматься этим вопросом не хочет и не может, в Минпромполитике нет ответственного за утилизацию - координирующего центра тоже нет», - подчеркнул эксперт.

«Сейчас такая ситуация, что найти крайнего в очередном провале программы утилизации на самом деле найти будет сложно. Мало выделить деньги и написать программу – надо определить исполнителя», - подытожил эксперт, добавив, что «сегодня мы не знаем, кто в стране отвечает за проблему утилизации боеприпасов – с кого спрашивать.