В Ужгороде три школьницы повредили памятники на 11 могилах
12:40, 30 августа 2006Общество
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Девочки в возрасте от 12 до 15 лет
В Ужгороде правоохранители разоблачили трех местных жительниц – учениц одной школы (в возрасте 12-15 лет), которые ночью 16 августа из хулиганских побуждений повредили на городском кладбище “Калвария” памятники на 11 могилах.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте по связям с общественностью Министерства внутренних дел Украины.
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