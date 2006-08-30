В Ужгороде три школьницы повредили памятники на 11 могилах

В Ужгороде правоохранители разоблачили трех местных жительниц – учениц одной школы (в возрасте 12-15 лет), которые ночью 16 августа из хулиганских побуждений повредили на городском кладбище “Калвария” памятники на 11 могилах.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте по связям с общественностью Министерства внутренних дел Украины.