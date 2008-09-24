Ющенко: ООН просит Украину помочь с ремонтом вертолетов

Организация Объединенных Наций просит Украину помочь с ремонтом вертолетов, которые используются в миротворческих миссиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня в Нью-Йорке в интервью журналистам.

В.ЮЩЕНКО отметил, что Генеральный секретарь ООН ПАН Ги Мун в ходе встречи с ним обратился с просьбой наладить сотрудничество в сфере ремонта вертолетов, которые используются в миротворческих и гуманитарных миссиях ООН, поскольку Украина имеет соответствующие большие возможности.

Также в ходе разговора речь шла о выделении ООН средств на эти цели.

По словам Президента, эта просьба прозвучала с учетом того, что Украина владеет сильной ремонтной базой, страна монопольно выпускает вертолетные двигатели, значительную часть оборудования, которая связана с управлением, обеспечением безопасности навигации и львиную часть другого, что нужно для работы вертолета.

Глава государства сообщил, что через несколько недель по его поручению состоится визит министра обороны Украины в штаб-квартиру ООН для того, чтобы обсудить эту идею и сформулировать правовую, политическую, финансовую основу для такого решения.

«Это, по моему мнению, демонстрирует хороший режим диалога между ООН и Украиной и конкретные дела», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также отметил, что во время встречи с Генсеком ООН речь шла о десятилетней программе относительно Чернобыльской проблематики в рамках принятой Генассамблеей резолюции по этому поводу.