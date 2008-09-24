Азаров вкладчиков не "кинет"

Речь идет об Андрее Азарове, возглавляющем кредитный союз “Первое кредитное общество”. В последнее время в ряде СМИ появилась информация о том, что у одесских правоохранителей «есть вопросы» к деятельности союза и его руководителю. В частности, 5 сентября начальник Одесского ГУМВД Украины в Одессе Эдуард ДОБРЫНИН публично заявил, что «при проверке одесского кредитного союза «Первое кредитное общество», которое возглавляет Андрей АЗАРОВ, милиция обнаружила хищение свыше 5,5 млн. грн. Это деньги вкладчиков, которые передавались «Первому кредитному обществу» для использования законным образом». Сейчас их, отметил Э. ДОБРЫНИН, «никто не может найти, в том числе милиция».

В Одессу приехало руководство Национальной Ассоциации Кредитных Союзов Украины. На пресс-конференции, пафосно анонсированной как «Объективная информация о деятельности кредитных союзов Украины и позиция НАКСУ по поводу событий вокруг «Первого Кредитного общества», руководство ассоциации в лице ее президента Петра Козинца заявило, что в отличие от милиции, у них вопросов к Андрею Азарову и его союзу нет. В частности, П.КОЗИНЕЦ отметил, что ассоциация в настоящее время «не располагает обращениями одесских вкладчиков по поводу неисполнения кредитным союзом своих обязательств».

Вместе с тем, у журналистов вопросы остались и после пресс-конференции.

Петр Козинец заявил, что Ассоциация не будет проводить проверку по скандальному факту «фиктивного предпринимательства», обнаруженному правоохранителями в деятельности кредитного союза «Первое кредитное общество». Он также добавил, что не прибыл давать оценки руководству КС «Первое кредитное общество», поскольку «некомпетентен» в подобных проверках, и общественная организация НАКСУ их не практикует по отношению к свом членам – кредитным союзам.

Но откуда тогда возьмется «объективная информация»?

Петр Козинец объяснил, что проверку деятельности этого КС провела фирма «НАКСаудит», которую пригласило для ревизии своей деятельности «Первое кредитное общество». То есть, кредитный союз проверила аудиторская фирма, возможно, близкая, если судить по названию, к самой ассоциации. И в этой же ассоциации Ревизионную комиссию возглавляет тот самый Азаров. Что-то вроде того, что Азаров проверил сам себя.

А тем временем, у милиции и прокуратуры появляется все больше вопросов.

В частности, как сообщил УНИАН начальник УМВД Украины в Одессе Э.ДОБРЫНИН, в течение последней недели правоохранители не могут найти директора «Ситалторг-21» Виталия УРБАНОВИЧА. Это именно то предприятие, куда ушли упомянутые 5,5 миллионов грн.

Перед этим правоохранители общались с пропавшим директором.

По словам Э.Добрынина, Виталий Урбанович оказался жителем Ширяевского района. Однако, как пояснил он сотрудникам милиции, о перечислении в адрес фирмы указанной суммы денег ему ничего не известно, и он вообще хозяйственной деятельностью не занимается».

После этого, по словам Э. ДОБРЫНИНА, и было возбуждено уголовное дело по ст.205 Уголовного Кодекса Украины (фиктивное предпринимательство), в рамках которого начата проверка всех предприятий и структур, входящих в КС ««Первое кредитное общество». «Ни многомиллионных средств вкладчиков, ни якобы приобретенной за эти средства оргтехники не обнаружено. Нужно выяснить, кто именно причастен к хищению средств, поскольку руководитель фирмы «Ситалторг-21», который якобы поставлял кредитному союзу технику на 5,5 млн. грн., утверждает, что «вообще не занимается этой деятельностью”, отметил начальник горуправления милиции.

Так что, похоже, после упомянутого общения с прессой руководства ассоциации еще будет нужна не одна пресс-конференция, чтобы разобраться в ситуации.