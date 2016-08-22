Главный на судилище Савченко в Ростове лишился мантии, судья не вынес ни одного оправдательного приговора

Об этом сообщил представитель суда, передает российское издание "РИА Новости".

"Судья Донецкого городского суда Ростовской области Степаненко Леонид Александрович вышел в отставку с 29 июля 2016 по решению квалификационной коллегии судей", - сказал он.

О причинах решения коллегии представитель суда ничего не сказал.

Степаненко был назначен судьей в 2008 году., судья не вынес ни одного оправдательного приговора по 187 рассмотренным делам.

Как известно, еще одного судью из тройки - председателя Донецкого горсуда Али Хайбулаева - перевели в Ростов-на-Дону.

13 июля стало известно, что он возглавил Кировский районный суд в этом городе.