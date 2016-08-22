Главный на судилище Савченко в Ростове лишился мантии, судья не вынес ни одного оправдательного приговора
16:24, 22 августа 2016Общество
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Главный из трех российских судей, которые рассматривали дело украинки Надежды Савченко, ушел в отставку.
REUTERS
Об этом сообщил представитель суда, передает российское издание "РИА Новости".
"Судья Донецкого городского суда Ростовской области Степаненко Леонид Александрович вышел в отставку с 29 июля 2016 по решению квалификационной коллегии судей", - сказал он.
О причинах решения коллегии представитель суда ничего не сказал.
Степаненко был назначен судьей в 2008 году., судья не вынес ни одного оправдательного приговора по 187 рассмотренным делам.
Как известно, еще одного судью из тройки - председателя Донецкого горсуда Али Хайбулаева - перевели в Ростов-на-Дону.
13 июля стало известно, что он возглавил Кировский районный суд в этом городе.
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