Подавляющее большинство украинцев считает, что основным языком в школе должен быть украинский

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила исполнительный директор Киевского международного института социологии Наталья Харченко во время дискуссии на тему "Украина - 25: достижения и поражения".

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"Половина граждан Украины на момент провозглашения независимости считали, что главным языком преподавания в школе должен быть украинский. Только половина. Сейчас таких 69%", - сказала Харченко.

Она отметила, что в этом вопросе есть региональные различия. При этом, согласно данным 1991 года, молодежь, которая еще продолжала учебу, "очень сильно возражала против украинизации", сказала эксперт.

"В то время как сейчас молодые люди, рожденные во время независимости, воспринимают украинский язык как основной язык обучения, как вполне естественное нормальное явление", - отметила она.

Так, в 1991 году 51% населения считали, чтоглавным языком преподавания в школе должен быть украинский (не соглашались с этим 27%), в 2016 году мнение об украинском как о главном языке преподавания разделяют 69% (не согласны 13%). Убеждение, что "здоровый национализм нам необходим", согласно опросам, в 1991 году разделяли 48%, в 2016-м - 61%.

Общенациональный опрос населения Украины был проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 августа 2016 года. Опрос проводился в 110 населенных пунктах (PSU) во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территориях, контролируемых Украиной. В результате полевого этапа были собраны 2040 анкет. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Для сравнения приводятся данные общенациональных исследований общественного мнения населения Украины, проведенных в разные годы Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Киевским международным институтом социологии и Центром Разумкова.