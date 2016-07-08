Украинцы больше довольны своей жизнью, чем жизнью страны - исследование

Об этом свидетельствует опрос общественного мнения "Самочувствие жителей Украины в мае 2016 года: экономические неурядицы и счастье вопреки всему", проведенный с 19 по 31 мая 2016 года Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Для оценки и мониторинга общественного и индивидуального самочувствия КМИС уже пять лет подряд использует систематическое измерение двух индексов: Индекса общественного благополучия (ИОБ) и индекса индивидуального благополучия (ИИБ). Значения индексов могут колебаться от -100 до 100 баллов, где -100 указывает на самые низкие оценки ситуации и недовольство, а 100 – на самые высокие оценки и общую удовлетворенность ситуацией в стране или собственной жизни.

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Социологи исследовали, что в мае 2016 года среднее значение общественного благополучия составило -59, тогда как индивидуальное благополучие было оценено значительно выше – на уровне -8 баллов. «Такая большая разница в показателях показывает, что, несмотря на все проблемы, украинцы в среднем гораздо больше довольны своей жизнью, чем жизнью страны», - отмечается в пресс-релизе.

К индексу общественного благополучия социологи отнесли такие показатели как направление развития Украины, экономическое положение и ожидания, каким будет жизнь в стране. К индексу индивидуального благополучия - личное счастье, ожидания в жизни семьи в будущем, здоровье и материальное положение семьи.

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Методом личного интервью социологами КМИС опрошено 2014 респондентов, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% - для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%,1,4% - для показателей близких к 5%.