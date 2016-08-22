Во Львовской области перезахоронили останки двух бойцов УПА

Воинов перезахоронили в поселке Новые Стрелища в Жидачевском районе, сообщает ZIK.

Останки были найдены в окрестностях поселка поисковиками мемориально-поискового предприятия "Доля" при Львовской областной раде.

После богослужения в местной церкви процессия с хоругвями, государственными и повстанческими флагами при сопровождении почетного караула курсантов Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного отправилась к кладбищу.

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В церемонии перезахоронения приняли участие председатель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка, поисковики и директор КП ЛОР «Доля» Святослав Шеремета, руководители Жидачевской районной власти и поселкового объединенной Новострелковской общины, местные жители.

Как сообщал УНИАН, недавно в Черновцах сотрудники управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области изъяли у «черных археологов» около 4 тыс. архивных документов УПА, которые были найдены на территории Тернопольской области.