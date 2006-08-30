Стихия накрыла крымские курорты

На 30 августа в Украине объявлено штормовое предупреждение.

Из-за урагана без электричества остались 13 населенных пунктов в Крыму. Стихия обрушилась на побережье полуострова накануне и продолжает бушевать, сила ветра достигает 30 метров в секунду.

В Севастополе оборваны линии электропередач, повалены деревья, с некоторых домов сорваны крыши, на море объявлен четырехбалльный шторм.

В Ялте выпала месячная норма осадков. В Евпатории затоплена 50-метровая полоса пляжа. Ураган затронул также Алушту и Симферополь. Сообщений о пострадавших нет.

Как сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, в связи с активизацией циклонической деятельности над территорией страны ожидаются сложные погодные условия.

На реках Крыма прогнозируется повышение уровня воды на 0,5-1,5 м. При сильных осадках возможно формирование значительного стока воды, в горных районах существует угроза формирования селевых потоков.

Обком со ссылкой на РБК-Украина