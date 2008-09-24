Доллар в обменных пунктах уже по 5,12 грн

Вчера продолжилось падение гривни. Торги на украинском межбанкепо доллару США открылись во вторник котировками 5,0125/5,0285 грн., а к закрытию ценовые уровни достигли 5,0400/5,0475 грн. Национальный банк понизил официальный курсгривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанковских торгах, устанавливаемый им на 24 сентября, на 0,46 копейки до 4,8551 UAH/USD (на 23 сентября курс равнялся 4,8505 UAH/USD). А сегодня утром произошел дальнейший рост курса доллара в обменных пунктах коммерческих банков. По состоянию на 10.17средний курс покупки доллара составил 4,99 грн., а продажи – 5,12 грн. Евро покупали на этот час по 7,35 грн., продавали – по 7,45 грн.