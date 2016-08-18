На родине Шевченко неизвестные похитили бронзовый памятник поэту

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам директор Национального заповедника «Родина Тараса Шевченко» Людмила Шевченко.

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«Это - наглый вызов и жителям села, и всему обществу», - сказала она.

Директор подчеркнула, что «этот злодейский поступок мог быть совершен только с применением серьезных специальных технических средств и механизмов».

Шевченко отметила, что следствие «должно установить не только исполнителей и заказчиков этого низкого ограбления, но и тех, кто не гнушается сбором цветного металлолома, если вообще можно называть «ломом» памятники истории и культуры».

Она сообщила, что на месте преступления работают правоохранители.