За сутки в зоне АТО 3 военных погибли, 6 ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«За минувшие сутки, к сожалению, мы имеем потери. Трое бойцов погибли и шестеро были ранены за прошедшие сутки в зоне АТО», - сказал он.

Читайте такжеРоссия поставила боевикам на Донбасс очередную партию танков и боеприпасов – разведка

Напомним, за минувшие сутки в зоне АТО было зафиксировано наибольшее количество обстрелов в июле-августе - 96. В частности, 45 обстрелов сил АТО было осуществлено на Донецком направлении, 32 - на Мариупольском, 19 - на Луганском.