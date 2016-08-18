За сутки в зоне АТО 3 военных погибли, 6 ранены
13:09, 18 августа 2016Война
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За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции трое украинских военных погибли и шестеро получили ранения.
За сутки на Донбассе погибли 3 военных / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
«За минувшие сутки, к сожалению, мы имеем потери. Трое бойцов погибли и шестеро были ранены за прошедшие сутки в зоне АТО», - сказал он.
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Напомним, за минувшие сутки в зоне АТО было зафиксировано наибольшее количество обстрелов в июле-августе - 96. В частности, 45 обстрелов сил АТО было осуществлено на Донецком направлении, 32 - на Мариупольском, 19 - на Луганском.
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