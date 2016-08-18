Министр спорта Жданов не будет декларировать доходы до сертификации системы е-декларирования

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Поскольку система е-декларирования до сих пор не получила необходимый сертификат – пока не буду подавать свою декларацию. Мне скрывать нечего. Более того, я уже заполнил ее в тестовом электронном режиме. Имеем установленный законом срок в 60 дней для подачи такой декларации", - написал министр.

Жданов выразил надежду, что к этому времени система полноценно заработает и получит все необходимые аттестаты.

Читайте такжеКлимкин: Защищенная система е-декларирования точно заработает до конца августа

"Полностью согласен с позицией представительства ЕС в Украине, что сертификация – это самое главное условие для работы такой системы", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 15 августа председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак заявила, что в Украине ровно в 00:00 официально заработала система электронного декларирования. Однако эта система заработала без предусмотренной законом сертификации.

Сертификацию системе должна была выдать Государственная служба специальной связи и защиты информации. Однако в этом ведомстве заявляли о проблемах с программным обеспечением для системы е-декларирования.

Читайте такжеНасиров отчитается о доходах через систему е-декларирования в сентябре

В свою очередь правозащитники отмечают, что запуск системы электронного декларирования без сертификации может позволить чиновникам избежать уголовной ответственности за декларирование ложной информации.

16 августа в Госспецсвязи заявили о невозможности возобновить государственную экспертизу комплексной системы защиты информации Реестра электронного декларирования из-за неустраненных недостатков.