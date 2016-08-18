Министр спорта Жданов не будет декларировать доходы до сертификации системы е-декларирования
Министр молодежи и спорта Игорь Жданов отмечает, что пока не будет подавать свою декларацию о доходах, поскольку система электронного декларирования до сих пор не прошла сертификацию.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Поскольку система е-декларирования до сих пор не получила необходимый сертификат – пока не буду подавать свою декларацию. Мне скрывать нечего. Более того, я уже заполнил ее в тестовом электронном режиме. Имеем установленный законом срок в 60 дней для подачи такой декларации", - написал министр.
Жданов выразил надежду, что к этому времени система полноценно заработает и получит все необходимые аттестаты.
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"Полностью согласен с позицией представительства ЕС в Украине, что сертификация – это самое главное условие для работы такой системы", - добавил он.
Как сообщал УНИАН, 15 августа председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак заявила, что в Украине ровно в 00:00 официально заработала система электронного декларирования. Однако эта система заработала без предусмотренной законом сертификации.
Сертификацию системе должна была выдать Государственная служба специальной связи и защиты информации. Однако в этом ведомстве заявляли о проблемах с программным обеспечением для системы е-декларирования.
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В свою очередь правозащитники отмечают, что запуск системы электронного декларирования без сертификации может позволить чиновникам избежать уголовной ответственности за декларирование ложной информации.
16 августа в Госспецсвязи заявили о невозможности возобновить государственную экспертизу комплексной системы защиты информации Реестра электронного декларирования из-за неустраненных недостатков.