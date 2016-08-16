Военная прокуратура смягчила обвинение бойцам 51-й отдельной бригады ВСУ - активист

Об этом координатор общественной организации "АвтоМайдан Киев" Екатерина Кувита написала в Facebook.

"Военная прокуратура изменила сегодня обвинение по 51 бригаде на более легкую ч. 2 ст. 409 Уголовного кодекса (до этого два года их обвиняли в уклонении от военной службы в боевой обстановке)", - написала Кувита.

Ч. 2 ст. 409 Уголовного кодекса ("отказ от несения обязанностей военной службы") предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Как сообщалось, в июле 2014 года 41 боец 51-й бригады пересек границу с Россией в районе пункта "Изварино" в Луганской области. По словам военнослужащих, они были вынуждены это сделать, чтобы не попасть под обстрел террористов, поскольку их технику уничтожили, а боеприпасы закончились.

Через какое-то время военнослужащие 51-й бригады, которые побывали на российской территории, были доставлены в Украину. Позднее 51-я бригада была расформирована.