В Ужгороде стартовал ветеранский велопробег к 25-й годовщине Независимости Украины (фоторепортаж)

Велопробег, в котором принимают участие ветераны войны в Афганистане, участники АТО на Донбассе и другие ветераны, пройдет по маршруту "Ужгород - Киев" с 16 по 24 августа 2016 года.

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Участники планируют преодолеть расстояние в более чем 800 км.

Как сообщал УНИАН, 24 августа в Киеве на Майдане Независимости пройдет военный парад к 25-й годовщине Независимости Украины.

В этом году в торжествах примут участие более 4 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, сотрудников Национальной полиции Украины, а также более 200 единиц военной техники.

При этом впервые в параде примут участие резервисты.