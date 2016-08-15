В этом году в ВУЗы на дневную форму обучения поступили более 465 тысяч абитуриентов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, отметив, что в этот объем входят как студенты-бюджетники, так и контрактники по всем образовательно-квалификационным уровням – бакалавры, магистры, специалисты и младшие специалисты.

При этом на бюджет поступили 237 тысяч. 625 абитуриентов, а на контракт – 227 тыс. 654. Таким образом, почти половина зачисленных в этом году абитуриентов – 49% от общего объема – будут учиться за средства юридических и физических лиц, говорится в сообщении.

Читайте такжеНа педагогические специальности зачислили абитуриентов с низкими баллами - Минобразования

Среди зачисленных на бакалаврат количество контрактников на 28 тыс. 275 человек превышает количество бюджетников. Аналогичная ситуация с абитуриентами, которые поступили в вузы для получения образовательно-квалификационного уровня “специалист” – здесь количество бюджетников меньше на 9 тыс. 076 человек.

Пока это только оперативные данные, они не включают абитуриентов, поступающих на другие, кроме дневной, формы обучения, всех льготников и т.п., отметили в Минобразования.

Также в МОН сообщили, что традиционно среди контрактников наиболее популярной остается специальность “Право” – более 19,3 тыс. абитуриентов. Вторую и третью строчки рейтинга занимают специальности “Менеджмент” и “Финансы, банковское дело и страхование”.

Напомним, ранее в Министерстве образования и науки назвали топ-10 вузов, в которых увеличено количество мест для обучения по госзаказу в сравнении с прошлым годом.