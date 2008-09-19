Сегодня в 19.00 (Киево-Могилянская академия, актовый зал. ул. Сковороды, 2, ауд.1-217) в рамках второго литературно-художественного фестиваля «Киевская баррикада» состоится Главный Киевский слэм.

Участники: Светлана Поваляева (г. Киев), Павел Коробчук (г. Киев), Андрей Любка (г. Ужгород), Алексей Чупа (г. Донецк), Анатоль Кукула (г. Львов), Александр Демченко (г. Донецк), Андрей Хаданович (г. Минск), Лариса Радченко (г. Львов), Елена Шпилевская (г. Харьков), Ярослав Минкин (г. Луганск), Сергей Онищенко (г. Харьков), Вячеслав Абдурахимов (г. Харьков). Ведущий: Артем Полежака