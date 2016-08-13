В Одессе группа неизвестных пыталась напасть на участников "Марша равенства"

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня прошел первый в городе марш, в котором приняли участие более 50 представителей ЛГБТ-сообщества.

Акция стартовала от памятника Дюку, откуда ее участники прошли по Приморскому бульвару - на Думскую площадь, к зданию мэрии. Они держали плакаты: «Гей – це окей», «Одесса Прайд за свободный город», «Товарищи, 21 век на дворе!», «Ты – тоже квир» и пр. Также участники несли большое разноцветное полотнище, символизирующее ЛГБТ.

Когда активисты ЛГБТ вышли к мэрии, на площадь попытались прорваться около 20 молодых мужчин, чтобы помешать проведению акции. Однако правоохранители быстро блокировали неизвестных, взяв их в плотное кольцо.

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После того, как участники марша на автобусе покинули Приморский бульвар, нападавших, по данным правоохранителей, увезли в Приморский отдел полиции города.

В настоящее время устанавливаются их личности.

Напомним, сегодня в Одессе более 200 правоохранителей перекрыли Приморский бульвар в связи с проведением «Марша равенства».

Как сообщал УНИАН, Одесский окружной административный суд 11 августа запретил проведение в городе «Марша равенства», запланированного сегодня в рамках фестиваля квир-культуры «ОдессаПрайд-2016», который проходит в Одессе 10-14 августа. Таким образом, был удовлетворен иск исполкома Одесского городского совета. Однако в пятницу организаторы фестиваля заявили, что подали в мэрию соответствующее уведомление о проведении «Марша равенства» в другом месте. 11 августа организаторы фестиваля отменили все мероприятия четверга из-за отказа в аренде помещения для их проведения.

В августе 2015 года в Одессе был заявлен аналогичный марш в рамках фестиваля квир-культуры «ОдессаПрайд-2015». Но мэрия отказалась принять заявку на его проведение, а суд запретил эту публичную акцию.