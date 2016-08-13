Освобождения из тюрьмы сына Черновецкого не означает прекращения дела - юрист

Об этом Deutsche Welle сообщил источник в юридических кругах столицы Каталонии. Однако подобное освобождение, которое вполне вписывается в испанскую юридическую практику, не означает прекращение производства в отношении украинца, добавил источник.

Член испанской коллегии адвокатов Мария Исабель Монтеро также считает, что решение об освобождении Черновецкого не является "чем-то чрезвычайным или признанием его невиновности". Подследственных в Испании держат в тюрьме лишь в трех случаях, пояснила юрист в разговоре с DW. Во-первых, если они представляют опасность, то есть угрозу жизни или здоровью граждан. Во-вторых, если они могут убежать из Испании. И в-третьих, если есть опасность, что они уничтожат вещественные доказательства своей вины.

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По словам Монтеро, Черновецкий, которого обвиняют по "экономической" статье, "никому не угрожает и бежать ему нет смысла, поскольку он живет в Испании с семьей постоянно, а бегство может лишить его "многомиллионных капиталовложений", которые он сделал в этой стране. "За прошлый месяц после ареста следствие, вероятно, смогло собрать все нужные ему материалы. Поэтому каких-либо препятствий для освобождения Черновецкого из-под стражи просто уже не было", - добавила юрист.

Как сообщал УНИАН, ранее об освобождении Степана Черновецкого из-под стражи в Испании сообщил его отец, экс-мэр Киева Леонид Черновецкий.

Напомним, 12 июля испанские СМИ сообщили, что в Барселоне в результате спецоперации местных силовиков по подозрению в участии в криминальной организации и в отмывании денег задержаны 11 человек, среди которых и Степан Черновецкий. Позже стало известно о его аресте.