Скандальная экс-продюссер с "Интера" Столярова рассказала, зачем "Подробностям" был нужен пропагандист Муравьев

Российский журналист Леонид Муравьев был приглашен на "Интер", чтобы, консультировать журналистов о том, как вести себя "с той стороны" (линии соприкосновения на Донбасе – ред.). Об этом в интервью "Детектор медиа" в начале марта 2015 года заявила в то время работавшая на этом канале Мария Столярова. Как отмечает журналист, которая брала это интервью, при вычитке текста Столярова потребовала удалить фрагмент о Муравьеве, который был опубликован только сейчас.

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Этот разговор произошел менее чем через неделю после того, как руководство НИС заявило, что не трудоустраивает Леонида Муравьева на канал "Интер", и за три дня до того, как СБУ запретила ему въезд на территорию Украины.

"Трудоустройство Муравьева на канале "Интер" - одна из самых обсуждаемых тем, и позднее, если допустить подлинность переписки, он продолжил сотрудничество в качестве "куратора" и посредника между НИСом и представителем "ДНР", - отмечает журналист.

"Люди хотят диалога. А через год будет совсем другая ситуация: нам нужны будут там корпункты, надо будет эту тропиночку, которая, я надеюсь, станет магистралью к тому времени, постоянно поддерживать. Мы к этому очень готовимся и об этом мечтаем", - заявила Столярова.

На вопрос о возможном назначении Муравьева Столярова, ответила, что он будет консультировать журналистов: "Если он для себя примет решение работать здесь, скорее всего, он будет работать внештатно. И это будет тот человек, который будет эти тропки топтать, очень важные для нас сейчас. Он будет советовать журналистам, как себя вести с людьми с той стороны – потому что этого опыта у наших журналистов нет. Только у Андрея (Лаща – ред). А мне одного Андрея там мало. И Андрей не железобетонный, может заболеть, у него бывает отпуск"

Она подчеркнула, что российский пропагандист на "Интере" будет "консультантом": "У меня сейчас есть иностранные консультанты, и российские консультанты. Муравьев – очень хороший журналист. И он прекрасный продюсер и великолепный переговорщик".

По словам Столяровой, Леонид Муравьев должен был "не то чтобы налаживать отношения с представителями("Л/ДНР" – ред.) – он будет рассказывать, как вести себя в той ситуации, там, с той стороны. За Курахово, условно говоря".

"Мы делаем точечный продукт, один из самых рейтинговых на украинском рынке. И те средства, те связи, которые сюда вложены, многие из них навсегда останутся в пределах этой редакции. Какими средствами мы делаем этот продукт – это наше дело", - заявила тогда Столярова.

Как известно, ранее в Интернете появилась переписка сотрудницы так называемого министерства государственной безопасности "ДНР" Татьяны Егоровой с российским журналистом Леонидом Муравьевым, а также сотрудниками каналов "Интер" и "Донбасс". Согласно этим данным, работники "Интера" и "Донбасса" согласовывали свои материалы из "ДНР".

Как сообщал УНИАН, во время сюжета о Небесной Сотне в прямой эфир попало нецензурное высказывание шеф-редактора "Подробностей недели" на "Интере" Марии Столяровой: она прервала трансляцию с Майдана Независимости словами "Ну, давайте заканчивайте эту х*йню" во время разговора журналиста с родственниками погибших активистов.

Столярова также "прославилась" фотографиями с боевиками российско-террористического батальона "Восток", которых она называла "Любимыми парнями в Донецке".