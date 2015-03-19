Прокремлевского журналиста Муравьева выдворили из Украины на три года - источник

Об этом УНИАН рассказал источник в правоохранительных органах.

По его данным, связь с журналистом пропала в 15.00 18 марта в Киеве в районе станции метро Шулявская.

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Вместе с тем, по словам источника в Государственной пограничной службе Украины, Муравьева вывезли к границе в Черниговской области, а через шесть часов он уже находился на территории Российской Федерации.

Напомним, народный депутат и бывший журналист Ольга Червакова сообщила, что Муравьева выдворили из Украины и запретили ему въезд на 5 лет.

Ранее в СМИ появилась информация, что Муравьев станет новым выпускающим "Подробностей" или "Подробностей недели".