Прокремлевского журналиста Муравьева выдворили из Украины на три года - источник
Российского журналиста Леонида Муравьева, который известный прокремлевским освещением событий на Донбассе, выдворили из Украины и запретили ему въезд на 3 года, а не на 5, как сообщалось ранее.
Об этом УНИАН рассказал источник в правоохранительных органах.
По его данным, связь с журналистом пропала в 15.00 18 марта в Киеве в районе станции метро Шулявская.
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Вместе с тем, по словам источника в Государственной пограничной службе Украины, Муравьева вывезли к границе в Черниговской области, а через шесть часов он уже находился на территории Российской Федерации.
Напомним, народный депутат и бывший журналист Ольга Червакова сообщила, что Муравьева выдворили из Украины и запретили ему въезд на 5 лет.
Ранее в СМИ появилась информация, что Муравьев станет новым выпускающим "Подробностей" или "Подробностей недели".