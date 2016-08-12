В следующем году украинцы будут отдыхать на пять дней больше

В 2017 году украинцы будут отдыхать на пять дней больше, поскольку некоторые государственные праздники приходятся на выходные. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

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1 января — Новый год; 7 января — Рождество Христово; 8 марта — Международный женский день; 16 апреля — Пасха (Пасха); 1 и 2 мая — День международной солидарности трудящихся; 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы); 4 июня — Троица; 28 июня — День Конституции Украины; 24 августа — День независимости Украины; 14 октября — День защитника Украины.

Согласно законодательству, если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. Поэтому по графику пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье в 2017 году выходной день в воскресенье 1 января должен быть перенесен на понедельник 2 января, выходной день в субботу 7 января – на понедельник 9 января, выходной день в воскресенье 16 апреля – на понедельник 17 апреля, выходной день в воскресенье 4 июня – понедельник 5 июня, выходной день в субботу 14 октября – на понедельник 16 октября.