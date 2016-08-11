"Небесный щит-2016": военные посадили на трассу истребитель и бомбардировщик (видео)

В рамках учений "Небесный щит-2016" экипажи истребителей Миг-29 и фронтовых бомбардировщиков Су-24 совершили имитационную посадку на одном из участков автодороги Киев - Чоп.

Как сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ, движение автомобильного транспорта по дороге было в это время перекрыто. Читайте такжеНа юге Украины проводится комплекс учений подразделений ВСУ Как сообщал УНИАН, 10 августа воздушные силы Вооруженных сил Украины начали учения "Небесный щит-2016".

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