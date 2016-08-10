Воздушные силы ВСУ начали учения "Небесный щит-2016"

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

«Сегодня, 10 августа, в Воздушных силах Вооруженных сил Украины стартовали командно-штабные учения с практическими действиями войск под названием «Небесный щит-2016», - говорится в сообщении.

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В ходе учений органы военного управления усовершенствуют навыки по осуществлению эффективного планирования применения войск (сил) в ходе отражения ударов средств воздушного нападения противника и нанесения авиационных ударов по объектам (группировкам войск) в ответ.

К учениям привлекаются органы военного управления различных уровней, а также определенные силы и средства всех родов авиации, подразделений зенитных ракетных и радиотехнических войск.

Во время практической фазы учений будут отработаны практические действия, в частности с выполнением летно-тактических задач днем и ночью, с боевой стрельбой и практическим бомбометанием, осуществление марша и перемещение в новые районы боевого предназначения подразделений противовоздушной обороны, прикрытия от ударов с воздуха важных объектов и группировок войск и др.

Отдельное внимание будет уделяться вопросам организации и поддержания взаимодействия между силами и средствами ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов при принятии управленческих решений на отражение воздушного нападения противника при различных условиях воздушной обстановки, а также выполнения других задач частями и подразделениями Воздушных сил.