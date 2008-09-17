Киевлянам придется покупать проездные сразу на год

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение о внедрении бесконтактных карточек в наземном и подземном коммунальном транспорте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр столицы заявил сегодня на брифинге.

“Смысл этого распоряжения в том, что мы внедряем карточки бесконтактные, и каждый проезд будет оплачен”, - пояснил городской председатель.

Он в очередной раз подчеркнул, что стоимость проезда в коммунальном транспорте останется такой же, как сегодня, то есть 50 копеек.

“Киевляне будут платить столько, сколько платили, но через проездные билеты. То есть, кому выгодно, он купит себе проезд за 50 копеек путем приобретения годового проездного билета”, - сообщил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

В то же время, по его словам, такой проездной будет невыгодно приобретать тем, кто приехал в столицу.

“Таким образом, мы решим проблему эксплуатации коммунального транспорта экономически выгодно для киевлян и для бюджета Киева”, - отметил мэр.