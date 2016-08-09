На Днепропетровщине в результате взрыва погибли два человека
09:26, 09 августа 2016Общество
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Минувшей ночью в г. Каменское Днепропетровской области в результате взрыва возле дома погибли двое людей.
Сотрудниками национальной полиции проводится расследование / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
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Отмечается, что по ул. Ивана Сирко на открытой территории возле дома № 8, в 1:20 9 августа сработало неустановленное взрывное устройство.
«Погибли 2 человека. Сотрудниками национальной полиции проводится расследование», - говорится в сообщении.
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