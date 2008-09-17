В Ялте проходит конференция "Черноморская безопасность..."

В Ялте проходит международная научная конференция и экспертный пресс-клуб «Черноморская безопасность: крымское измерение международных тенденций».

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Крымского республиканского общества международных связей Эдуард МАЛИЕНКО, открывая конференцию, подчеркнул, что данное мероприятие является, по сути, первым собранием общественности Крыма после августовских событий на Кавказе и оно ставит перед собой цель максимально активного участия общества в открытом диалоге.

В ходе конференции и пресс-клуба обсуждаются темы: «Черноморский регион в системе международных отношений», «Информационное измерение международного взаимодействия в Черноморском регионе», «Внутренние факторы и движущие силы формирования внешней политики государств-акторов в Черноморском регионе» и другие.

В конференции принимают участие около 20 ученых Крыма, украинские и российские дипломаты, политологи, ведущие тур-операторы полуострова, группа независимых предпринимателей, журналисты.

Участники конференции и пресс-клуба минутой молчания почтили память журналиста Георгия Гонгадзе.

Форум организован по инициативе неправительственных общественных организаций – Крымского республиканского общества международных связей, Таврического института регионального развития, газеты «Большая Ялта News», Независимого совета предпринимателей Ялты и движения «Гражданин Большой Ялты».

Участники конференции планируют принять итоговый документ.