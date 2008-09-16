В Полтаве на троллейбус и БМВ упала электроопора
19:38, 16 сентября 2008Общество
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Работает спасательная бригада
В центре Полтавы на легковой автомобиль и троллейбус упала электроопора.
Как передает корреспондент УНИАН, инцидент произошел сегодня вечером, в час пик, на остановке городского автотранспорта "Корпусный парк" вблизи кинотеатра им. Котляревского.
Опора придавила припаркованный поблизости автомобиль марки БМВ-525 и оперлась на крышу троллейбуса.
Как сообщили УНИАН в ГУ МЧС Украины в Полтавской области, жертв нет.
Сейчас на месте происшествия работает спасательная бригада ГУ МЧС в Полтавской области, которая демонтирует опору. Уточняются причины происшествия.
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