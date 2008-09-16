В Полтаве на троллейбус и БМВ упала электроопора

В центре Полтавы на легковой автомобиль и троллейбус упала электроопора.

Как передает корреспондент УНИАН, инцидент произошел сегодня вечером, в час пик, на остановке городского автотранспорта "Корпусный парк" вблизи кинотеатра им. Котляревского.

Опора придавила припаркованный поблизости автомобиль марки БМВ-525 и оперлась на крышу троллейбуса.

Как сообщили УНИАН в ГУ МЧС Украины в Полтавской области, жертв нет.

Сейчас на месте происшествия работает спасательная бригада ГУ МЧС в Полтавской области, которая демонтирует опору. Уточняются причины происшествия.