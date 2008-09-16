Погода на 17 - 21 сентября

17 сентября на территории Украины по прогнозам синоптиков будет облачная погода, ожидаются дожди. В южной части, центральных областях и в карпатском регионе местами сильные дожди, в Карпатах с мокрым снегом, в северных и восточных областях небольшой дождь; в южной половине в отдельных районах грозы и порывы ветра 15-20 м/с. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, в южной части 10-15°; днем 9-14°, в южной части и местами в восточных областях 15-20°, в Крыму 21-26°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 18-19 сентября сохранится облачная погода. Временами дожди, в южной части, в Винницкой области, а 19 сентября и в Черкасской и Кировоградской областях местами пройдут сильные дожди, на юге местами с грозами (18 сентября в северных областях небольшой дождь, в восточной части преимущественно без осадков). Ветер северо-восточный, восточный, 7-12 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-10°, на юге до 15°; днем 10-15°, на западе 7-12°, в южных и восточных областях 13-18°, 18 сентября в Приазовье и в Луганской области до 21°; в Крыму ночью 12-17°, днем 15-20°, 18 сентября до 25°. В Карпатах дождь и мокрый снег; ночью заморозки 0-2°, температура днем 1-6° тепла.

20-21 сентября временами ожидаются дожди, 21 сентября в южной части небольшие. Температура ночью 6-11°, на побережье морей к 15°; днем 12-17°, в Крыму 18-23°.

В Киеве и области 17 сентября будет облачная погода, пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7-12м/с. Температура по Киеву ночью 6-8° тепла, днем около 10°. По области температура ночью 4-9° тепла, днем 9-14°.

18-19 сентября сохранится облачная погода, небольшой дождь, днем 19 сентября - умеренный. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 10-15°.

20-21 сентября - временами дождь. Температура ночью 6-11°, днем 12-17°.