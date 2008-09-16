ПФТС сегодня опять приостановила торги
12:44, 16 сентября 2008Общество
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Ценовая нестабильность...
Фондовая биржа ПФТС приостановила сегодня торги вскоре после открытия - с 11.15. Торги будут возобновлены в 14.00, сообщает сайт биржи.
Как отмечается на сайте, торги приостановлены вследствие «снижения цен на акции до уровня, определенного нормативными документами ПФТС».
Напомним, в соответствии с решением от 23 апреля 2008 года, совет ПФТС вправе приостановить торги на бирже в случае, если падение котировок 75% акций, входящих в индексную корзину ПФТС, составляет более 7%.
Как сообщал УНИАН, с начала сентября ПФТС приостанавливала торги уже несколько раз. Как отмечали в ПФТС, торги были приостановлены в связи с ситуацией «ценовой нестабильности».
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