Совет Нацбанка утвердил основы денежно-кредитной политики на 2009 г.

Совет Национального банка Украины утвердил основы денежно-кредитной политики на 2009 г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил председатель Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО во время пресс-конференции.

По его словам, показатель по курсу гривня/доллар США на уровне 4,85 плюс-минус 4% удастся удержать до конца года. «Мы задекларировали, что будем приближать реальный курс к официальному. Сейчас разница между официальным курсом и рыночным составляет меньше 1%», - сказал П. ПОРОШЕНКО.

Он утверждает, что оснований для пересмотра этого курса до конца текущего года нет.

В то же время Совет Нацбанка расширил коридор курса гривня/доллар США на 2009 г. на 1% - до 5%. По словам П. ПОРОШЕНКА, в начале 2009 г., когда будут известны данные по дефициту торгового баланса и показатели инфляции на конец года, Совет НБУ пересмотрит прогноз по курсу гривня/доллар США.