В Минобороны не прошли переаттестацию 256 сотрудников - Полторак

Об этом сегодня сообщил министр обороны Степан Полторак во время заседания комитета реформ Минобороны и Вооруженных сил Украины, сообщили УНИАН в министерстве.

Также Полторак подчеркнул, что в Минобороны завершена реорганизация подразделений аппарата.

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«В Министерстве обороны завершена реорганизация подразделений аппарата. В рамках этих мероприятий количество подразделений было оптимизировано с 25 до 18, а их численность уменьшилась почти на 200 человек», – отметил министр.

По его словам, в ходе реформирования осуществлена передача полномочий от министра обороны до его заместителей, а от заместителей – директоров департаментов. Полномочия для принятия решений делегировано вместе с ответственностью за результаты работы.