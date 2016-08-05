В Минобороны не прошли переаттестацию 256 сотрудников - Полторак
В Министерстве обороны 256 сотрудников во время аттестации не подтвердили свою пригодность для дальнейшей работы в оборонном ведомстве.
Об этом сегодня сообщил министр обороны Степан Полторак во время заседания комитета реформ Минобороны и Вооруженных сил Украины, сообщили УНИАН в министерстве.
Также Полторак подчеркнул, что в Минобороны завершена реорганизация подразделений аппарата.
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«В Министерстве обороны завершена реорганизация подразделений аппарата. В рамках этих мероприятий количество подразделений было оптимизировано с 25 до 18, а их численность уменьшилась почти на 200 человек», – отметил министр.
По его словам, в ходе реформирования осуществлена передача полномочий от министра обороны до его заместителей, а от заместителей – директоров департаментов. Полномочия для принятия решений делегировано вместе с ответственностью за результаты работы.