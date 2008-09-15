"Лукойл-Одесский НПЗ" не причастен к загрязнению воздуха

Руководство ОАО «Лукойл-Одесский нефтеперерабатывающий завод опровергло сообщение городского управления экобезопасности о том, что предприятие, якобы, является источником неприятных запахов, которые 9 -11 сентября ощущало большинство населения Одессы.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление сегодня обнародовал гендиректор предприятия Алексей КОВАЛЕНКО.

По его словам, НПЗ не намерен подавать иск в суд на муниципалитет. Что же касается чиновников, то они в любом случае «должны понести ответственность за свои заявления, поскольку обязаны были прежде всего выяснить, что же, собственно, было источником этих неприятных запахов. Мы все имеем право знать правду», отметил он.

А.КОВАЛЕНКО заверил, что, источником сероводорода и аммиака, которые, якобы, обнаружены в одесской атмосфере, Одесский НПЗ просто не мог быть. «У нас нет в техническом использовании газообразного и сжиженного аммиака. Сероводород у нас не хранится, он сразу идет в переработку - мы получаем из него комовую серу. При любой неисправности, которая может представлять опасность, завод останавливается. Газового конденсата, о котором говорил губернатор, мы также не получаем и не вырабатываем», - отметил гендиректор предприятия.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября специалисты муниципального управления экологической безопасности сделали вывод, что «источником резкого неприятного запаха на улицах Одессы, фиксируемого в последние дни, является ОАО «Лукойл-Одесский нефтеперерабатывающий завод».

По данным экологов, отчитавшихся о результатах лабораторных исследований состояния атмосферного воздуха в период с 11 по 12 сентября, муниципальной лабораторией экологического контроля проводилась проверка и лабораторные исследования состояния атмосферного воздуха на прилегающих территориях всех предприятий в промышленной зоне Суворовского района.

Установлено наличие специфического запаха и превышение предельно допустимой концентрации сероводорода (в среднем – в 2,8 раза), а также повышенное содержание аммиака в воздухе только по периметру нефтеперерабатывающего завода.

При повторных замерах, в которых участвовали также сотрудники лаборатории охраны окружающей среды ОАО «Лукойл-Одесский НПЗ», результаты анализов муниципальной и заводской лабораторий совпали. Среднее значение концентрации сероводорода оказалось в 1,75 раза выше предельно допустимого.

Как уточнили в горуправлении экобезопосности, руководству ОАО «Лукойл-Одесский НПЗ» предложено «принять срочные меры по прекращению выбросов вредных веществ в атмосферу Одессы». После этого специалисты снова проведут необходимый комплекс исследований.