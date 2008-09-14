В Перми открыта "горячая линия" с информацией по авиакатастрофе
09:53, 14 сентября 2008Общество
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(342) 263-11-36
Родственников погибших в крушении в Перми Боинга-737-500 из аэропорта Большое Савино направляют на автобусах в оперативный штаб, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы администрации Пермского края.
"Из аэропорта в штаб на автобусах направляют родственников погибших. Для иногородних есть возможность разместиться в гостинице", - сказал собеседник агентства.
Собеседник агентства добавил, что заработала горячая линия с информацией по авиакатастрофе пассажирского самолета в Перми. Телефон: (342) 263-11-36.
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